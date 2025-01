F1, Leclerc: "Sainz grande talento, merita stare team di alto livello"

"Penso che Lando Norris e io siamo probabilmente le due persone più adatte a parlarne, perché abbiamo condiviso la stessa squadra con Carlos da molti anni. E posso dirti che Carlos è incredibilmente talentuoso". Così Charles Leclerc, pilota della Ferrari nel sottolineare avuto da Carlos Sainz nei suoi quattro anni in 'rosso' e che da quest'anno sarà alla guida della Williams. "Mi ha aiutato a migliorare in così tante aree: la sua etica del lavoro, il suo talento, tutto ciò che porta. La disciplina che ha, è stato un compagno di squadra incredibile. E penso che se oggi abbiamo fatto un tale passo avanti in un anno e in questi quattro anni, è un grande ringraziamento a Carlos", ha aggiunto. "È stato estremamente veloce. E in Formula 1, come ha detto Lando, ci sono cose per cui non hai davvero spiegazioni. C'è anche la fortuna che è coinvolta nell'essere al posto giusto al momento giusto e Carlos merita sicuramente di essere in un team di vertice. Ma sono sicuro che è solo questione di tempo prima che torni e si unisca a noi per lottare per le vittorie. Darà così tanto alla Williams, il modo in cui è così sensibile a ogni piccolo cambiamento e a ogni piccola sensazione che c'è in macchina", ha aggiunto in una intervista sul sito ufficiale della F1.