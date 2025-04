F1, le tre mescole più dure anche in Bahrain

Poco più di ottomila chilometri in linea d’aria separano i palcoscenici della terza e quarta tappa della stagione 2025 di F1. Dai ciliegi in fiore che circondano la storica pista di Suzuka, in Giappone, la Formula 1 si prepara a sbarcare sull’arcipelago semidesertico del Bahrain, situato nel Golfo Persico. Un balzo importante, soprattutto in termini di temperature, visto che si passerà dalle massime inferiori ai 20 °C e dalla pioggia della scorsa domenica mattina ai circa 30 °C previsti per il prossimo fine settimana. Le mescole Proprio le temperature saranno una variabile molto importante nella gestione delle gomme per la quarta gara della stagione. Così come a Suzuka, le squadre avranno a disposizione le tre mescole più dure della gamma Pirelli 2025 – C1 come Hard, C2 come Medium e C3 come Soft – ma, chiaramente, caratteristiche del tracciato e, appunto, temperature imporranno un approccio diverso rispetto a quanto visto lo scorso fine settimana in Giappone. Peraltro, tutti partiranno da una base piuttosto consolidata, visto che sul circuito di Sakhir si è svolta, l’ultima settimana di febbraio, l’unica sessione di prove precampionato prevista dal regolamento sportivo 2025. Ogni squadra avrà quindi a disposizione un’importante mole di dati da cui partire per affinare l’assetto delle monoposto e scegliere la migliore strategia in vista delle qualifiche e della gara. Nelle 24 ore di test in totale furono completati 3.897 giri, pari a 21.090,564 chilometri.