F1, le iniziative di American Express per il GP di Imola

In qualità di Official Payments Partner di Formula 1, American Express si prepara ad accogliere i Titolari di Carta American Express appassionati all’AWS Formula 1 Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, che si terrà presso il circuito di 4.909 chilometri dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, dal 16 al 18 maggio 2025. Oltre all’accesso prioritario alla prevendita, American Express offrirà ai suoi Titolari di Carta esperienze e vantaggi esclusivi durante il Gran Premio di Imola: l’accesso prioritario al circuito, la possibilità di ricevere un regalo brandizzato in occasione di acquisti effettuati con Carta Amex presso i negozi ufficiali di merchandising F1 all’interno del circuito, e l’accesso preferenziale alla Fan Zone F1. Una radio personalizzata Amex sarà disponibile gratuitamente per tutti gli spettatori per una telecronaca in diretta durante il weekend di gara. “Siamo felici di essere a Imola in qualità di Official Payments Partner di Formula 1.