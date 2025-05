Sorteggiato il tabellone delle Finals di Billie Jean King Cup by Gainbridge 2025, in programma dal 16 al 21 settembre. L'Italia è chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Malaga. L'esordio sarà contro la Cina, che ospiterà le finali a Shenzehn. La vincente se la vedrà in semifinale contro Spagna o Ucraina. Dall'altra parte del tabellone le sfide saranno Kazakistan-USA, Giappone-Gran Bretagna.