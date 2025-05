Sei azzurri per la terza tappa della Wanda Diamond League a Doha, in Qatar, nel pomeriggio di venerdì 16 maggio. Comincia la stagione internazionale di alcuni dei pezzi da novanta dell'atletica italiana: Filippo Tortu nei 200, Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli, Alessandro Sibilio nei 400hs, i saltatori in alto Matteo Sioli e Marco Fassinotti, l'astista Roberta Bruni.