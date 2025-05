Julio Velasco dottore, laurea ad honorem dall'Università Trieste

"Mi sento molto onorato e sono molto emozionato, ho cominciato a fare l'allenatore di pallavolo perché non ho potuto finire l'università per il colpo di stato del 1976, e sono dovuto andare a lavorare. Per me quindi oggi è una giornata ancora più speciale". Sono le parole del ct dell'Italvolley femminile, Julio Velasco, che oggi all'Università di Trieste ha ricevuto la laurea magistrale ad honorem in Psicologia. Secondo l'ateneo giuliano, Velasco è "una delle figure maggiormente innovative e influenti del panorama sportivo mondiale". Il conferimento del titolo è stato proposto dal Dipartimento di Scienze della Vita, che da 25 anni ospita il Laboratorio di Psicologia dello sport. "Il suo impatto sul mondo sportivo - ha sottolineato il rettore uscente Roberto Di Lenarda - è stato straordinario". Nato in Argentina, unico allenatore ad aver vinto titoli con squadre nazionali di tre diversi continenti, Velasco ha rivoluzionato la pallavolo italiana, dagli scudetti con il Modena alla storica "Generazione di fenomeni" della Nazionale maschile, fino al recente trionfo olimpico con l'Italvolley femminile a Parigi 2024. Ad accoglierlo oggi all'università di Trieste docenti, personale dell'ateneo, autorità, tanti studenti ma anche appassionati di pallavolo giunti da tutta la regione, in un'aula magna gremita.