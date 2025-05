F1: la "marea Rossa" invade Imola, attesa per il GP

Sarà, come si dice, che "al cuor non si comanda". Le qualifiche 'shock' della Ferrari, con Leclerc e Hamilton a bucare il Q2 e a scattare al via del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna dalla casella numero 11 e 12 - mai la casa di Maranello era uscita dalla top-ten nella griglia di partenza - non sembrano scalfire più di tanto la fede del popolo del Cavallino Rampante. Già prima dello 8 nella città romagnola è un brulicare di appassionati diretti all'autodromo intitolato a Enzo e Dino Ferrari incamminati verso il tempio della velocità componendo tra magliette, cappellini e felpe, una 'marea rossa', un'onda monocromatica che si propaga dal centro cittadino, dalla stazione, fin sull'argine del Santerno davanti al circuito lambendo case dai balconi agghindati con la bandiera della Rossa. "Ieri nelle qualifiche è andata malino - racconta Paolo, appassionato ferrarista in arrivo come tanti in treno da Rimini - ma, come si dice, al cuore non si comanda. Piastri vola, Verstappen è Verstappen, però spero che in gara sia tutta un'altra cosa rispetto alle qualifiche e che Leclerc e Hamilton facciano bene". Attorno altri tifosi annuiscono. Come lui, la pensano anche babbo e due figli giunti in Romagna dalla Spagna e vestiti di rosso dalla testa ai piedi. "La Ferrari è un po' una religione - sorridono - non ci facciamo grandi illusioni ma in un Gran Premio non si sa mai: vediamo come va". Non andasse bene per le monoposto emiliane, al limite, concludono, "da spagnoli abbiamo sempre un occhio per Alonso", ieri quinto nelle qualifiche con la Aston Martin. Con il passare delle ore il fiume di appassionati arrivati a Imola di prima mattina si ingrossa, l'autodromo inizia a riempirsi tra un momento di commozione in Piazza Ayrton Senna; le file davanti agli stand di gadget motoristici e a quelli in cui ordinare un caffè o una piadina e l'attesa, fuori dal paddock, di vip in visita e piloti per strappare un prezioso 'selfie' da mostrare agli amici.