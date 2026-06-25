F1: la Fia classifica il Gp d'Austria ad alto rischio per il caldo

25 Giu 2026 - 12:21
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Red bull Ring © Getty Images

Red bull Ring © Getty Images

Il Gran Premio d'Austria di Formula 1 è stato classificato dalla Fia come evento ad alto rischio caldo, a causa delle previsioni meteo che indicano temperature superiori ai 31°C durante il fine settimana di gara. La decisione dell'organo di governo della Formula 1 comporta l'attivazione di misure specifiche per la tutela dei piloti, tra cui la possibilità di utilizzare un kit di raffreddamento obbligatorio. Il sistema prevede la circolazione di un liquido refrigerante, come il glicole, attraverso una giacca ignifuga indossata sotto la tuta da gara. L'utilizzo del dispositivo non è obbligatorio, ma i piloti che scelgono di non adottarlo devono comunque trasportare 5 kg di zavorra aggiuntiva a bordo, per garantire condizioni di parità tecnica tra tutte le vetture. L'Austria è il primo appuntamento della stagione 2026 a essere classificato a rischio caldo, complice un'ondata di calore che sta interessando l'Europa centrale e che ha già portato a valori record in diversi Paesi. La normativa era già stata applicata in precedenza nei Gran Premi di Singapore e degli Stati Uniti, dove le condizioni climatiche estreme avevano reso necessario l'intervento della Fia. Le alte temperature rappresentano una sfida significativa per i piloti, che nell'abitacolo possono essere esposti a oltre 40°C, in condizioni ulteriormente aggravate dall'equipaggiamento ignifugo obbligatorio.

f1
gp austria
fia

Ultimi video

01:39
DICH FRANCESCO FARAONI BOXING NIGHT DICH

Francesco Faraoni: "Voglio il titolo dei pesi medi nella notte dei 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana"

00:29
MCH PRIMO MINISTRO GRECO RALLY MCH

Rally dell'Acropoli, il primo ministro greco fa un giro in pista

02:49
CLIP RED BULL CERRO ABAJO 2025 - POV VINCITORE (ROGER VIEIRA) 24/06 SRV

Non chiudete gli occhi: il vincitore del Red Bull Cerro Abajo 2025 ha visto cose che…

00:32
PROMO 20 RED BULL CERRO ABAJO 22/06 SRV

Red Bull Cerro Abajo: domenica in diretta sul 20 la gara più folle del mondo

02:01
MCH MARQUEZ PROLUNGA CON DUCATI video libero da diritti MCH

Marquez, le prime parole dopo il rinnovo in Ducati

02:16
Schwazer vicino alla resa

Schwazer vicino alla resa

01:30
Padel Summer Cup 2026

Padel Summer Cup 2026: Il campionato a squadre dedicato al mondo TPRA

01:51
Golf nel nome di Vialli

Golf nel nome di Vialli: Zola e Antognoni ricordano il campione

04:07
DICH SCHWAZER 1TO1 ESCLUSIVA DICH

Schwazer e le nuove accuse di doping: "Sono innocente ma non mi difenderò più"

04:21
DICH SCHWAZER CONFERENZA STAMPA DICH

Schwazer: "Io sono innocente. Ma non mi difenderò più"

01:16
Schwazer, nuove accuse di doping

Schwazer, nuove accuse di doping

00:44
MCH PARATA HURRICANES NHL MCH

La parata degli Hurricanes vincitori della Nhl

02:36
Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

01:46
DICH MAURO FORTE BOXING NIGHT DICH

Forte: "Un onore difendere la cintura contro un bronzo olimpico"

02:16
DICH PICARDI BOXING NIGHT DICH

Picardi: "Mi sono preparato in maniera importante... per un match importante"

01:39
DICH FRANCESCO FARAONI BOXING NIGHT DICH

Francesco Faraoni: "Voglio il titolo dei pesi medi nella notte dei 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana"

I più visti di Altri Sport

DICH SCHWAZER 1TO1 ESCLUSIVA DICH

Schwazer e le nuove accuse di doping: "Sono innocente ma non mi difenderò più"

PROMO 20 RED BULL CERRO ABAJO 22/06 SRV

Red Bull Cerro Abajo: domenica in diretta sul 20 la gara più folle del mondo

13 SRV SCHWAZER LANCIO INTERVISTA 13/5

"Alex Schwazer - La mia nuova vita": la confessione esclusiva

DICH SCHWAZER CONFERENZA STAMPA DICH

Schwazer: "Io sono innocente. Ma non mi difenderò più"

MCH MARQUEZ PROLUNGA CON DUCATI video libero da diritti MCH

Marquez, le prime parole dopo il rinnovo in Ducati

DICH COBOLLI POST VITTORIA DICH

Cobolli: "La doccia di Rafa Nadal è il mio portafortuna"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:48
Basket: primo colpo per Milano, arriva il campione d'Europa Alec Peters
Red bull Ring
12:21
F1: la Fia classifica il Gp d'Austria ad alto rischio per il caldo
Laver Cup 2025
12:17
Laver Cup 2026, Team World al completo: Paul e Tien chiudono la squadra insieme a Fritz, de Minaur, Shelton e Bublik
10:41
F1, a Monza si prepara la seconda fase dei lavori di ammodernamento
10:34
Olimpiadi, rivoluzione CIO: 10mila dollari a ogni singolo atleta partecipante ai Giochi Olimpici