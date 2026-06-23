F1: la Fia adotta modifiche ai motori per il 2027 e il 2028

Due settimane dopo aver raggiunto un accordo con i team di Formula 1, in particolare per ridurre leggermente la componente elettrica dei motori delle vetture nel 2027 e nel 2028, la Federazione internazionale dell'automobile (Fia) ha ufficialmente adottato queste modifiche. Il rapporto tra la componente a combustione interna e quella elettrica del motore, attualmente 53%/47%, cambierà quindi al 58%/42% nel 2027 e poi al 60%/40% nel 2028. Questa proposta era stata accolta con favore dai piloti quando venne stata annunciata il 10 giugno, anche se la maggior parte di loro avrebbe preferito modifiche ancora più radicali. Gli adeguamenti regolamentari includono "modifiche mirate alla potenza del motore a combustione interna, al flusso di carburante e all'implementazione del sistema di recupero dell'energia, nonché una maggiore flessibilità nella gestione dell'energia", ha precisato la Fia annunciando le misure, approvate dal Consiglio mondiale del motorsport, riunitosi a Macao, in Cina. I nuovi regolamenti tecnici entrati in vigore in questa stagione hanno trasformato profondamente le vetture, con motori quasi per metà elettrici, che richiedono una gestione energetica complessa e non intuitiva per i piloti. Molti hanno espresso dissenso nel paddock, a cominciare da Max Verstappen, che ha definito le vetture del 2026 "Formula E sotto steroidi" e ha ripetutamente minacciato di abbandonare il circus se non si fosse intervenuto per migliorare la situazione.