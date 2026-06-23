F1: la Fia adotta modifiche ai motori per il 2027 e il 2028

23 Giu 2026 - 15:01
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© FIA

© FIA

Due settimane dopo aver raggiunto un accordo con i team di Formula 1, in particolare per ridurre leggermente la componente elettrica dei motori delle vetture nel 2027 e nel 2028, la Federazione internazionale dell'automobile (Fia) ha ufficialmente adottato queste modifiche. Il rapporto tra la componente a combustione interna e quella elettrica del motore, attualmente 53%/47%, cambierà quindi al 58%/42% nel 2027 e poi al 60%/40% nel 2028. Questa proposta era stata accolta con favore dai piloti quando venne stata annunciata il 10 giugno, anche se la maggior parte di loro avrebbe preferito modifiche ancora più radicali. Gli adeguamenti regolamentari includono "modifiche mirate alla potenza del motore a combustione interna, al flusso di carburante e all'implementazione del sistema di recupero dell'energia, nonché una maggiore flessibilità nella gestione dell'energia", ha precisato la Fia annunciando le misure, approvate dal Consiglio mondiale del motorsport, riunitosi a Macao, in Cina. I nuovi regolamenti tecnici entrati in vigore in questa stagione hanno trasformato profondamente le vetture, con motori quasi per metà elettrici, che richiedono una gestione energetica complessa e non intuitiva per i piloti. Molti hanno espresso dissenso nel paddock, a cominciare da Max Verstappen, che ha definito le vetture del 2026 "Formula E sotto steroidi" e ha ripetutamente minacciato di abbandonare il circus se non si fosse intervenuto per migliorare la situazione.

f1
fia

Ultimi video

00:30
MCH PARATA NY KNICKS MCH

Delirio a NY, Jeremy Sochan mostra il trofeo prima della parata della vittoria

00:32
PROMO 20 RED BULL CERRO ABAJO 22/06 SRV

Red Bull Cerro Abajo: domenica in diretta sul 20 la gara più folle del mondo

02:16
Schwazer vicino alla resa

Schwazer vicino alla resa

01:30
Padel Summer Cup 2026

Padel Summer Cup 2026: Il campionato a squadre dedicato al mondo TPRA

01:51
Golf nel nome di Vialli

Golf nel nome di Vialli: Zola e Antognoni ricordano il campione

04:07
DICH SCHWAZER 1TO1 ESCLUSIVA DICH

Schwazer e le nuove accuse di doping: "Sono innocente ma non mi difenderò più"

04:21
DICH SCHWAZER CONFERENZA STAMPA DICH

Schwazer: "Io sono innocente. Ma non mi difenderò più"

01:16
Schwazer, nuove accuse di doping

Schwazer, nuove accuse di doping

00:44
MCH PARATA HURRICANES NHL MCH

La parata degli Hurricanes vincitori della Nhl

02:36
Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

01:46
DICH MAURO FORTE BOXING NIGHT DICH

Forte: "Un onore difendere la cintura contro un bronzo olimpico"

02:16
DICH PICARDI BOXING NIGHT DICH

Picardi: "Mi sono preparato in maniera importante... per un match importante"

01:39
DICH FRANCESCO FARAONI BOXING NIGHT DICH

Francesco Faraoni: "Voglio il titolo dei pesi medi nella notte dei 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana"

02:34
DICH DARIO MORELLO BOXING NIGHT DICH

Dario Morello: "Non doveva capitare l'infortunio, ma prendo il lato positivo"

00:28
MCH MLB PALLONATA DOLOROSA MCH

Che dolore! La palla finisce proprio lì e"Jazz Chisholm Jr. deve uscire dal campo

00:30
MCH PARATA NY KNICKS MCH

Delirio a NY, Jeremy Sochan mostra il trofeo prima della parata della vittoria

I più visti di Altri Sport

DICH SCHWAZER 1TO1 ESCLUSIVA DICH

Schwazer e le nuove accuse di doping: "Sono innocente ma non mi difenderò più"

13 SRV SCHWAZER LANCIO INTERVISTA 13/5

"Alex Schwazer - La mia nuova vita": la confessione esclusiva

DICH SCHWAZER CONFERENZA STAMPA DICH

Schwazer: "Io sono innocente. Ma non mi difenderò più"

Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

DICH COBOLLI POST VITTORIA DICH

Cobolli: "La doccia di Rafa Nadal è il mio portafortuna"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
Matteo Arnaldi
15:29
Atp Eastbourne: Arnaldi sconfitto all'esordio
15:01
F1: la Fia adotta modifiche ai motori per il 2027 e il 2028
14:01
Wta Eastbourne: Paolini subito eliminata da Tatjana Maria
10:53
Sinner, mercoledì 24 giugno il test pre-Wimbledon al Giorgio Armani Tennis Classic: sfiderà Norrie, c'è anche Djokovic-Khachanov
09:09
Basket Nba: Antetokounmpo passa ai Miami Heat