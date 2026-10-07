F1, il GP di Singapore con i dati di Brembo

Nel weekend si correrà il terzo round in altrettante settimane per la Formula 1 che poi osserverà una settimana di sosta. Sono 16 le edizioni del GP Singapore finora disputate: le prime due, nel 2008 e 2009, sono anche state i primi GP nella storia della Formula 1 con le luci artificiali. Il layout del Marina Bay Street Circuit è cambiato in 3 occasioni, con il numero delle curve che è sceso dalle iniziali 23 alle attuali 19 e la lunghezza che si è ridotta di 140 metri.