F1, Horner: "Nessun collegamento tra l'addio di Newey e il calo Red Bull"

"Vedere Adrian Newey andare via è stato triste, poiché è stato determinante per il team durante il suo periodo con noi ma è stata solo una coincidenza che proprio il weekend in cui ha annunciato la sua partenza sia stato quello in cui abbiamo iniziato ad avere un calo". Così il team principal della Red Bull, Christian Horner a PlanetF1, che nega che l'addio di uno dei più celebri progettisti nella storia della Formula 1 (ha lasciato la Red Bull Racing al termine della stagione 2024 per unirsi all'Aston Martin) sia da mettere in relazione con il calo prestazionale della Red Bull.