Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

F1, Hamilton: "Penalità severa ma voglio lottare. Sulla scia a Leclerc..."

04 Set 2025 - 14:41

"È una penalità severa: ho alzato il piede ma non abbastanza per i commissari. Fa niente, sarà dura ma mi dà ancora più voglia di lottare". È 
 il commento di Lewis Hamilton alla penalità di cinque posizioni da scontare sulla griglia di partenza a Monza per non aver rispettato le bandiere gialle in Olanda. "È una corsa sulle montagne russe - rimarca il pilota Ferrari, durante le conferenza stampa alla vigilia del weekend del Gran Premio di Monza, commentando una stagione con poche soddisfazioni -. In Olanda ho commesso un errore insolito per me, era stato uno dei nostri weekend più solidi prima di una gara deludente per tutti. Ma il team mi supporta, alza il morale. Mi piace pensare positivo, stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel. È inutile stressarmi sul domani, non voglio mettere ombre sul presente". E su una possibile richiesta di scia da parte di Leclerc per agguantare la pole, Hamilton risponde presente: "Non ne abbiamo discusso ma sarei disponibile. Ho sempre pensato però che sia una pratica che hà più rischi che benefici".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:38
SRV PERSONAGGIO ARMANI E SPORT 4/9 SRV

Armani, il re della moda che ha segnato un'epoca

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

01:13
MCH RISSA IN CAMPO MLB MCH

Rissa durante Rockies-Giants di MLB: tre espulsi

01:39
MCH RECORD TUTA ALARE SALZMANN MCH

Salzmann, a 347 km/h in tuta alare

01:27
Ecco l'altra semifinale

Ecco l'altra semifinale

01:33
Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

I più visti di Altri Sport

MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH RISSA IN CAMPO MLB MCH

Rissa durante Rockies-Giants di MLB: tre espulsi

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

MCH RECORD TUTA ALARE SALZMANN MCH

Salzmann, a 347 km/h in tuta alare

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:03
F1, Antonelli: "Non devo fare errori, Monza pista speciale"
16:45
Pugilato, Gemini parte bene ai Mondiali: vince e passa agli ottavi
15:23
Addio a un genio italiano: è morto Giorgio Armani, aveva 91 anni
14:41
F1, Hamilton: "Penalità severa ma voglio lottare. Sulla scia a Leclerc..."
09:57
Us Open: la semifinale tra Sinner e Auger Aliassime nella notte tra venerdì e sabato