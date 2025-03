F1, GP Australia: non ha ostacolato Hulkenberg, Antonelli torna quarto

Kimi Antonelli torna al quarto posto conquistato nel Gran Premio d'Australia, festeggiando un risultato ancora più importante. La Federazione automobilistica internzionale ha infatti accolto il ricorso della Mercedes e le nuove prove a discolpa del 18enne italiano penalizzato per unsafe release nel finale della gara di Melbourne. Secondo le nuove immagini dalle telecamere on-board della Mercedes numero 12 (non disponibili nel momento in cui è stata data la penalità), Antonelli non avrebbe infatti tagliato la strada a Nico Hulkenberg in corsia dei box. Questo il testo del comunicato ufficiale Fia: "Ci sono nuovi elementi, significativi e rilevanti. La Mercedes ha infatti fornito un video della telecamera on-board, che in precedenza non era disponibile. Queste immagini sono state scaricate dalla telecamera solo dopo la gara. Dopo aver esaminato il nuovo video, oltre a un ulteriore video, precedentemente non disponibile ai commissari, e ripreso dall'elicottero, la Fia ha deciso di revocare la decisione precedente. La penalità inflitta all'auto numero 12 è rimossa e non sono necessarie altre azioni. È chiaro - aggiungono i commissari Fia - che Antonelli non è entrato nella fast lane prima di aver percorso una distanza significativa. Lo ha fatto dopo aver controllato il suo specchietto per valutare la distanza di sicurezza con l'auto di Hulkenberg. La telecamera mostra anche che c'era spazio sufficiente per passare in sicurezza i box della McLaren senza rischi per i meccanici".