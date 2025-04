Lando Norris su McLaren è stato il più veloce nelle prime prove libere del Gran premio di Giappone di Formula 1. A Suzuka, il britannico ha fermato il cronometro a 1:28.549. Alle sua spalle George Russell su Mercedes (+0.163). Terzo posto per la Ferrari di Charles Leclerc (+0.416) e quarta la Rossa guidata da Lewis Hamilton (+0.502). Da segnalare anche il nono posto di Kimi Antonelli su Mercedes. La seconda sessione di libere è in programma alle 8 (ora italiana, le 15 in Giappone).