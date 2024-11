F1, Fontana: "Convinti di continuare a Monza anche dopo il 2031"

"Siamo molto soddisfatti" per il fatto che Monza continuerà a ospitare il Gp d'Itala di Formula 1 fino al 2031 e "sono convinto che i lavori che faremo in questi anni, i miglioramenti e gli aggiornamenti che porteremo a questo circuito, ci consentiranno di andare oltre il 2031". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento all'Autodromo di Monza. "Ci aspettavamo questa risposta positiva perché dai colloqui già intercorsi sembrava ci si stesse mettendo sulla strada giusta. Voglio ringraziare il governo e il presidente dell'Automobile Club d'Italia Sticchi Damiani per l'ottimo lavoro fatto" ha aggiunto.