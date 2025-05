F1, De Pascale: "Mantenere GP Imola è strategico per il Paese"

Per il mantenimento del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna a Imola anche dopo il 2025, "chiaramente la precondizione è una grande alleanza nazionale di tutte le istituzioni perché l'obiettivo di mantenere il Gran Premio qui a Imola è un obiettivo strategico per il Paese, non solo per le centinaia di migliaia di persone che attrae, ma perché è parte di una politica industriale". Così, arrivando all'autodromo della città romagnola, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. "Qui - osserva - abbiamo le uniche due scuderie dell'Unione Europea che hanno sede in Emilia-Romagna, Imola è un pezzo della 'Motor Valley', di un tessuto industriale importantissimo. Noi siamo disponibili a farla nostra parte, il territorio è pronto, diciamo, a prendere impegni di lungo periodo e aumentare in maniera anche significativa le risorse investite. Ovviamente - prosegue de Pascale - il ruolo del Governo è centrale, non dobbiamo nascondercelo ma col ministro Abodi e anche con gli altri ministri, c'è un rapporto molto corretto. Penso - conclude il presidente emiliano-romagnolo - che se tutti insieme saremo corrispondenti agli impegni che stiamo prendendo, è un obiettivo che possiamo raggiungere".