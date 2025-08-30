F1, apre la prevendita per il GP di Monza 2026

Dal 3 al 9 settembre: Presale AMEX

Per chi ha già vissuto l’adrenalina della Formula 1 nel 2025 – a Imola e/o a Monza – ed è titolare di Carta American Express, è disponibile un’offerta speciale. Inserendo il sigillo fiscale del proprio biglietto 2025, sarà possibile usufruire del pacchetto Fidelity, che garantisce uno sconto dell’8% sul prezzo di listino. La promozione è valida fino al 9 settembre 2025. Inoltre tutti i possessori di Carta American Express potranno sfruttare questa finestra esclusiva per acquistare un biglietto del GP.