F1, apre la prevendita per il GP di Monza 2026

Non si sono ancora accesi i motori dell’edizione 2025, ma l’attesa per il Formula 1 Gran Premio d’Italia 2026 è già iniziata. A partire dal 3 settembre 2025, i titolari di Carta American Express potranno accedere in anteprima esclusiva alla Presale per acquistare i biglietti del prossimo Gran Premio d'Italia, in programma dal 4 al 6 settembre 2026 all’Autodromo Nazionale Monza.
Dal 3 al 9 settembre: Presale AMEX
Per chi ha già vissuto l’adrenalina della Formula 1 nel 2025 – a Imola e/o a Monza – ed è titolare di Carta American Express, è disponibile un’offerta speciale. Inserendo il sigillo fiscale del proprio biglietto 2025, sarà possibile usufruire del pacchetto Fidelity, che garantisce uno sconto dell’8% sul prezzo di listino. La promozione è valida fino al 9 settembre 2025. Inoltre tutti i possessori di Carta American Express potranno sfruttare questa finestra esclusiva per acquistare un biglietto del GP.
Dal 9 al 22 settembre: apertura generale e Fidelity 8%
A partire dal 9 settembre saranno disponibili i biglietti per tutti i Tifosi. Ci sarà, inoltre, la possibilità di accedere alla promo Fidelity dell’8% fino al 22 settembre 2025 per coloro che hanno acquistato un biglietto per il Gran Premio dell'Emilia- Romagna e per il Gran Premio d'Italia 2025.
Un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di motorsport che desiderano assicurarsi un posto in prima fila per il Gran Premio d’Italia 2026 e rivivere l’emozione della gara in un circuito leggendario come Monza.
