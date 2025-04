F1, Antonelli: "Gara dura, ma sono soddisfatto. Più forte a Miami"

Sesto posto in Arabia Saudita per Andrea Kimi Antonelli, che ha chiuso il GP alle spalle di Russell e davanti a Hamilton. "E' stata una gara dura, ma nel complesso sono soddisfatto del sesto posto. Ho faticato con le gomme medie nel primo stint. Le gomme anteriori hanno iniziato a degradarsi subito e per questo il nostro passo non è stato una granché all'inizio. Mi sono sentito meglio con le hard dopo il pit stop e la nostra velocità negli ultimi dieci giri era competitiva. Devo ancora capire come gestire il surriscaldamento delle gomme durante la gara. E' stata ancora una bella lezione per me. E' stata una tripletta intensa, ho ancora molto su cui lavorare, ma adesso voglio riposarmi un po' e tornare più forte a Miami. Continueremo a spingere per migliorare", il commento dell'italiano della Mercedes, arrivato al traguardo stravolto.