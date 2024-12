F1: Alpine divorzia in anticipo da Ocon, ad Abu Dhabi Doohan in pista

Il team di F1 Alpine ha annunciato che Esteban Ocon è stato rilasciato prima dell'ultimo Gran Premio della stagione e che Jack Doohan farà il suo debutto ad Abu Dhabi. Il team ha guidato ora da Flavio Briatore in una dichiarazione ha spiegato che il cambio di formazione consentirà a Ocon di prendere parte ai test post-stagione con il suo nuovo team Haas. Alpine aveva precedentemente annunciato che Ocon se ne sarebbe andato a fine stagione dopo un inizio anno travagliato in Formula 1 per lui e per il team di proprietà francese. Doohan è stato promosso dal ruolo di pilota di riserva per diventare compagno di squadra di Pierre Gasly. Ocon era al 14° posto nella classifica piloti. È uscito dal Gran Premio del Qatar di domenica.