F1, Abodi: "GP Imola? Goderci cose belle e lavorare perché proseguano"

"Oggi, soprattutto, si gioisce per questo spettacolo fantastico. Il ringraziamento, le congratulazioni vanno a chi ha organizzato tutto, quindi l'autodromo, il mondo dell'auto, il Comune". Così, arrivando all'Autodromo di Imola per il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha replicato a chi gli chiedeva un commento sul desiderio di Imola e delle istituzioni regionali di avere un rinnovo del contratto per la disputa del Gran Premio anche per il prossimo anno. "Un risultato eccezionale quest'anno - ha aggiunto -: noi dobbiamo saperci godere le cose belle e lavorare perché proseguano".