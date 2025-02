Eyof: sci, Castlunger sesto nello slalom, successo norvegese con Hagen

Sesto posto per David Castlunger nello slalom del Festival Europeo della Gioventù Olimpica, in corso di svolgimento a Bakuriani, in Georgia. Nella gara vinta dal norvegese Storm Andre Hagen con il tempo di 1'31"79, l'azzurro ha completato la prima frazione al settimo posto per poi risalire di un gradino la classifica e chiudere con un ritardo complessivo di 1"51 dallo scandinavo, accompagnato sul podio dallo spagnolo Luken Garitano Iturbe (+1"01) e dal britannico Zak Carrick-Smith (+1"13). Sono invece usciti gli altri italiani in gara: Alex Silbernagl, Luca Loranzi e Raffaele Monaco hanno chiuso anzitempo la seconda manche.