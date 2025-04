Eydallin-Antonioli sfidano Bon Mardion-Gachet all'Adamello Ski Raid di sabato 5 aprile

Ha preso forma la start list dell’Adamello Ski Raid, in programma sabato 5 aprile per la sua nona edizione, con validità per il circuito internazionale La Grande Course. Il pettorale numero 1 verrà indossato dai campioni uscenti, la coppia formata dal piemontese di Salice D’Ulzio Matteo Eydallin e dal valtellinese di Valfurva Robert Antonioli, ma la lotta per la vittoria non è per nulla scontata visto il livello degli avversari. Su tutti i francesi William Bon Mardion e Xavier Gachet, reduci dal successo nella Pierra Menta, quindi la coppia azzurra formata dal bergamasco di Roncobello William Boffelli e dal gardenese Alex Oberbacher, ed ancora il duo “civile” con il valdostano Nadir Maguet e il trentino di Molveno Federico Nicolini. Non appare fra gli iscritti l’atleta di casa Davide Magnini, che all’ultimo ha avuto il forfait da parte del compagno.

Per quanto riguarda invece la gara femminile è interessante la coppia formata dalla valtellinese Giulia Compagnoni (Cs Esercito) e dalla trentina di Pejo Lisa Moreschini (Gs Fiamme Gialle), così come il duo francese composto da Lorna Bonnel e Perrine Gindre. Fra gli oltre 300 iscritti, in rappresentanza di 16 nazioni, è inoltre prevista anche una categoria mista. Gli organizzatori dell’Adamello Ski Team in questi giorni stanno lavorando sodo in quota per garantire la tracciatura e la sicurezza degli atleti lungo il tracciato che sarà pressoché identico rispetto a quello dell’ultima edizione per un totale di 39 km e 3.115 metri di dislivello positivo e 3455 in negativo. La regina della gara sarà Cima Venerocolo, dalla quale si può ammirare la suggestiva parete nord dell’Adamello, quindi gli altri passaggi significativi a Cresta Croce vicino al cannone della grande guerra e con le difficoltà, ma allo stesso tempo le spettacolarità, del passaggio in cresta, che anche quest’anno verrà attrezzata in sicurezza con corda. Inoltre gli atleti affronteranno il passo dei Tre Denti, il ghiacciaio del Pisgnanino e la discesa finale verso il centro di Ponte di Legno. L'unica novità a circa metà del percorso è il ritorno del suggestivo canalino Ski Raid, che però si percorrerà in salita. L’altra novità dell’edizione 2025 riguarda l’esordio dell’Adamello Ski Raid Experience. Si tratta di un format diverso dedicato agli appassionati, agli escursionisti e agli amatori che non amano fare i conti con il cronometro, ma che, al tempo stesso, non voglio rinunciare a concedersi una giornata in montagna in sicurezza, nello scenario di una delle manifestazioni di cartello dello sci alpinismo. Il percorso dell’evento Experience avrà uno sviluppo di circa 16 chilometri, presenterà un dislivello in salita attorno ai 600 metri (2.400 metri in discesa) e prevede il superamento di difficoltà alpinistiche.

Le iscrizioni sono disponibili online, consultando la sezione dedicata sul sito della manifestazione www.adamelloskiraid.it, mentre la partenza verrà data al Passo Presena dalle ore 8.30 alle ore 8.45, dopo aver superato la spunta Artva. Il programma prevede l’accreditamento atleti dalle 10 alle 17 di venerdì 4 aprile, quindi alle 18 il briefing tecnico presso il Palazzo dello Sport di Ponte di Legno. Sabato 5 aprile l’apertura delle griglie di partenza in località Tonalina è prevista per le 5 del mattino, quindi alle ore 6 lo start delle gara maschile e femminile, sempre da località Tonalina. Per il pubblico che vorrà seguire i passaggi in quota la società impianti ha deciso di aprire con accesso gratuito la cabinovia che dal Passo del Tonale porta a Passo Presena dalle 5.30 alle 6.30. L’arrivo delle prime squadre è previsto verso le 10,30, quindi la premiazione al Palazzo dello Sport di Ponte di Legno alle ore 16.