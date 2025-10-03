Logo SportMediaset
Expo 2025: Atp Finals, presidente Regione Piemonte incontra vertici Nitto

03 Ott 2025 - 11:01

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore regionale allo Sport, Paolo Bongioanni, hanno incontrato oggi nella sede i vertici di Nitto, azienda leader mondiale nei materiali ad alte prestazioni e sponsor delle edizioni 2021-2025 delle ATP Finals di Torino. L'azienda era rappresentata dal Representative Director, President CEO, COO Sig. Hideo Takasaki; dal Sig. Kenshi Tozuka, Vicepresidente e General Manager della Corporate Strategy & ESG Management Division nonché Supervisore della sponsorizzazione delle ATP Finals; e dalla Sig.ra Naoko Fujita, General Manager del Brand Strategy Department. "Durante l'incontro - fa sapere la Regione Piemonte -, il Presidente e l'Assessore regionale hanno espresso la loro gratitudine a Nitto per la preziosa collaborazione negli anni passati, che ha contribuito al successo globale delle ATP Finals a Torino, in programma nuovamente quest'anno dal 9 al 16 novembre. Per celebrare l'amicizia e la collaborazione di lunga data, il Presidente e l'Assessore hanno donato alla dirigenza dell'azienda un Tartufo Bianco di Alba e li hanno invitati a partecipare alla fiera internazionale che si terrà ad Alba durante il torneo di tennis a Torino".  "La nostra presenza all'Expo di Osaka in Giappone è un'occasione per incontrare i vertici di Nitto, azienda che sostiene Torino e il Piemonte da anni attraverso la sponsorizzazione delle ATP Finals - hanno detto il Presidente Cirio e l'Assessore Bongioanni -. Nel corso degli anni, il successo dell'evento è cresciuto esponenzialmente, conquistando l'entusiasmo sia dei giocatori sia del pubblico. È un successo che abbiamo costruito insieme e volevamo ringraziare personalmente i dirigenti di Nitto e tutto il loro team, offrendo loro uno dei doni più preziosi della nostra terra: il Tartufo Bianco di Alba. Questo tartufo simboleggia l'eccellenza della nostra regione e il suo patrimonio gastronomico, proprio come le Nitto ATP Finals di Torino simboleggiano l'eccellenza nello sport e negli eventi internazionali".

