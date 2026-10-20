Ex campione di pugilato dona i suoi cimeli al comune di Campobasso

20 Ott 2026 - 14:06
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Una vita dedicata allo sport, al servizio dello Stato e alle proprie radici. Ora ha deciso di donare al Comune di Campobasso la sua collezione di medaglie, riconoscimenti e cimeli. È Luigi Stinziani, originario di Trivento, che in passato si è distinto tra le fila del gruppo sportivo 'Fiamme Oro' della Polizia. Tra i risultati più significativi della sua carriera sportiva figurano la vittoria ai Campionati italiani militari e la finale ai Campionati mondiali militari disputati a Seul nel 1973. Terminata l'attività agonistica, ha continuato a servire il Paese nella Polizia, prestando servizio presso il reparto incaricato della sicurezza e scorta dei presidenti della Repubblica, ricoprendo un ruolo di grande responsabilità e prestigio istituzionale. "Un patrimonio di testimonianze - commentano da Palazzo San Giorgio - che resterà a disposizione della comunità come esempio di impegno, sacrificio, disciplina e attaccamento alle proprie origini". La cerimonia si terrà venerdì 23 ottobre alle 11 a Palazzo San Giorgio.

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