MotoGp: 15 anni fa moriva Simoncelli, l'omaggio della sua Coriano

20 Ott 2026 - 14:19
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Quindici anni dopo la morte di Marco Simoncelli, Coriano la sua città natale si ritrova per ricordarlo. Venerdì 23 ottobre alle 19 il sindaco Gianluca Ugolini e l'amministrazione comunale deporranno un omaggio floreale a "Il Podio" in via Garibaldi, nel centro del paese romagnolo. Il Sic morì il 23 ottobre 2011 durante il Gran Premio della Malesia. La commemorazione è aperta a tutta la cittadinanza e agli appassionati di motociclismo. Quindici anni sono passati, ma Marco continua a far parte della storia e dell'identità di Coriano - osserva il sindaco -. Il suo talento lo ha portato a essere conosciuto e amato in tutto il mondo, ma ciò che lo rende ancora così vicino a noi è la sua umanità, quel modo spontaneo e genuino di essere che tutti ricordano. Il nostro pensiero va innanzitutto alla sua famiglia, per la quale il ricordo di Marco è una presenza quotidiana. Come comunità vogliamo continuare a custodire la sua memoria con affetto e riconoscenza", conclude.

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