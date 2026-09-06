Eurovolley, Velasco: "Tutti devono essere fieri delle azzurre"

06 Set 2026 - 23:12
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"Tutti i tifosi devono essere fieri di queste ragazze, io ne sono orgoglioso, anche oggi che non abbiamo vinto". Lo dice Julio Velasco, dopo la sconfitta nella finale per l'oro agli Europei di pallavolo, a Istanbul con la Turchia. "Andare in finale non e' scontato, e si puo' perdere in tanti modi, magari mollando - ha detto il ct delle azzurre - e noi non abbiamo mai mollato. Abbiamo sbagliato in alcune occasioni, loro hanno giocato meglio in alcuni momenti, noi in altri: ma in questo sport devi vincere tre set...". Velasco ha poi rivelato di "aver fatto piangere Myriam Sylla, quando le ho detto: devi essere orgogliosa di quel che hai, la tua mentalita".

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