MotoGP: nel 2027 Bulega con il VR46 Racing Team

Bulega é attualmente in lotta per il titolo nel Mondiale Superbike con l'Aruba.it Racing-Ducati Team. Prima di affrontare la nuova avventura, spiegano dalla casa bolognese, Bulega, già vincitore nel mondiale Supersport, resterà concentrato sugli impegni in Superbike in cui sta disputando una stagione da protagonista, con una serie di 25 vittorie consecutive che rappresenta un record della categoria. "Nicolò ha guadagnato sul campo la possibilità di misurarsi con la MotoGP e siamo molto felici che possa farlo insieme a Ducati - osserva in una nota l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali -. Nel Pertamina Enduro VR46 Racing Team troverà Fermín: insieme formeranno una coppia giovane e con grande potenziale". Domenicali sottolinea comunque che l'attenzione resta ora sulla stagione in corso in Superbike. Sulla stessa linea il direttore generale di Ducati Corse Gigi Dall'Igna: Bulega "ha dimostrato di essere un pilota di grande talento, capace di crescere con costanza e di interpretare al meglio le nostre moto. Riteniamo che sia arrivato il momento giusto per affrontare questa nuova sfida". Anche Dall'Igna ribadisce che il focus resta sul Mondiale Superbike, ringraziando l'Aruba.it Racing-Ducati Team per il lavoro svolto con il pilota in questi anni.