MotoGP, gli eventi Red Bull per il GP di Misano

Da Misano a Rimini con la KTM Orange Parade

A fare il suo ingresso nel cuore di Rimini sarà anche la KTM Orange Parade, che partirà dal Misano World Circuit Marco Simoncelli alle 19:00. La parata ufficiale, guidata da Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini e Maverick Viñales, vedrà oltre 400 motociclisti scendere in pista e formare un'unica onda arancione, prima di lasciare il circuito e raggiungere Rimini su due ruote. Ad attenderli sul lungomare, anche un'esposizione delle moto della parade e uno stand dedicato al merchandising.