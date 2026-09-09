MotoGP, gli eventi Red Bull per il GP di Misano

Manca poco, e a Misano si accenderanno i riflettori su uno dei weekend più attesi della stagione. Il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini si corre dall'11 al 13 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli, tempio del motociclismo romagnolo. Ma il weekend comincia prima e altrove.
La corsa inizia fuori dal circuito
Già da giovedì la riviera entra nel ritmo del Motomondiale con un programma di eventi firmati Red Bull tra Riccione, Rimini e Misano. Moto in strada, show freestyle, sport e musica, per un pubblico che al Gran Premio arriva molto prima che si spenga il semaforo.
Il countdown verso le gare parte il 10 settembre da Riccione, con la Red Bull Riders' Night. Viale Ceccarini si trasforma nel cuore della MotoGP, tra giochi arcade, simulatori aperti alle sfide del pubblico e l'esposizione delle showbike ufficiali dei team.
La Red Bull Riders' Night a Rimini
Venerdì 11 settembre il testimone passa a Rimini, dove il Lungomare Claudio Tintori, all'altezza della Ruota Panoramica, ospiterà la Red Bull Riders' Night. Dalle 19:00 il pubblico potrà assistere a spettacoli di freestyle e alle esibizioni dello stuntman Aras, protagonista di due show in programma intorno alle 22:00 e alle 23:00. A completare la serata, un'area entertainment con mototrainer, arcade e altri giochi.
Da Misano a Rimini con la KTM Orange Parade
A fare il suo ingresso nel cuore di Rimini sarà anche la KTM Orange Parade, che partirà dal Misano World Circuit Marco Simoncelli alle 19:00. La parata ufficiale, guidata da Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini e Maverick Viñales, vedrà oltre 400 motociclisti scendere in pista e formare un'unica onda arancione, prima di lasciare il circuito e raggiungere Rimini su due ruote. Ad attenderli sul lungomare, anche un'esposizione delle moto della parade e uno stand dedicato al merchandising.
Il programma del weekend
Sabato 12 settembre la Fan Zone ospita Nameless, il festival organizzato in collaborazione con Red Bull: dalle 18:00 si alternano sul palco Steve Angello, Crookers, EDMMARO, Fenoaltea e altri artisti di richiamo internazionale.
Domenica 13 settembre si accendono finalmente i riflettori sulla pista: Moto3 alle 11:00, Moto2 alle 12:15 e MotoGP alle 14:00. Il lungo weekend di Misano arriva così al suo gran finale.
Fastweb affiancherà Red Bull come partner di questo weekend all'insegna di motori, musica e spettacolo.
Le cose da sapere
Quando: da venerdì 11 a domenica 13 settembre 2026
Dove: Misano World Circuit Marco Simoncelli, con appuntamenti diffusi a Rimini e Riccione
Giovedì 10: Red Bull Riders Night' in Viale Ceccarini a Riccione, Venerdì 11: Red Bull Riders' Night dalle 19:00 sul Lungomare Claudio Tintori
a Rimini; KTM Orange Parade in partenza da Misano alle 19:00
Sabato 12: Nameless in Fan Zone dalle 18:00
Domenica 13: Moto3 alle 11:00, Moto2 alle 12:15, MotoGP alle 14:00