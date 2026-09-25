EuroVolley: il Castello Sforzesco di Milano diventa un'installazione

In occasione delle semifinali e delle finali di dei Cev Enel EuroVolley 2026, piazza Castello, a Milano, si veste di luce con un'allestimento monumentale. Dopo aver toccato piazza del Plebiscito a Napoli, la Torre della Ghirlandina a Modena e la Mole Antonelliana a Torino, il viaggio tra le meraviglie artistiche d'Italia arriva nel capoluogo lombardo, diventato il cuore pulsante della manifestazione per le fasi finali. "Il grande volley europeo incontra ancora una volta il paesaggio urbano - sottolineano gli organizzatori - ed entra in contatto con uno dei luoghi più identitari della città: il Castello Sforzesco". Così, dalle 20 alle 2 di notte le facciate diventano un'installazione luminosa per rafforzare la sinergia tra la grande pallavolo e il patrimonio culturale.