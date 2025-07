Europei Pattinaggio Corsa: primi titoli continentali per l'Italia

Italia in grande evidenza ai Campionati Europei di Pattinaggio Corsa Pista, Strada e Maratona di Gross Gerau. In Germania gli azzurri del CT Massimiliano Presti riescono a portare a casa medaglie e titoli che fanno ben sperare per la seconda parte della manifestazione, dedicata alle prove su strada. Europeo che si concluderà domenica 13 luglio, con la 42 Km su tracciato cittadino. Risultati che arrivano nelle categorie senior e anche tra i più giovani, con gli Junior sotto i riflettori continentali che si confermano, già al giro di boa, tra i migliori talenti della disciplina. Gare su pista chiuse martedì scorso con le lunghe a punti e a eliminazione, le sprint e la spettacolare americana a squadre, dopo le prove del 6 e 7 luglio condizionate dal meteo e dalla pioggia. Nell'impianto in superficie vesmaco di Gross Gerau staffetta azzurra nuovamente sul tetto d'Europa. Duccio Marsili, Giuseppe Bramante, Vincenzo Maiorca e Daniel Niero centrano l'oro e confermano il titolo dello scorso anno. Gli italiani dominano dall'inizio, fino agli ultimi metri, la gara più emozionante della giornata finale della competizione pista, chiudendo davanti a Francia e Germania.