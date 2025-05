Europei di canottaggio: nove barche azzurre su dieci in finale

Nove barche azzurre in finale agli Europei di canottaggio in corso a Plovdiv. In Bulgaria l'Italia qualifica tra gli uomini anche il quattro di coppia, il due senza e il doppio. Questi tre equipaggi si uniscono così al singolo Pararowing PR1, al due senza femminile, al quattro senza maschile e femminile, all'otto maschile e femminile. Nove in finale sui dieci presentati dal dt, Antonio Colamonici. Resta fuori, per 1.96, soltanto il singolista Davide Mumolo. Il quattro di coppia maschile, ieri miglior tempo di tutte le batterie, è secondo dietro la Polonia. Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili vanno in finale e domenica sfideranno Gran Bretagna, Olanda e Germania. Il due senza maschile di Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato stacca il pass, preceduti dalla Spagna: in finale anche le imbarcazioni di Grecia, Lituania, Spagna, Romania e Svizzera. Terzo posto e qualificazione all'atto conclusivo della rassegna continentale anche per il doppio maschile di Niels Torre e Gabriel Soares. Pesi Leggeri sino al 2024, protagonisti da subito anche tra i Senior dietro Romania e Irlanda. Domani la finale insieme a Serbia, Svizzera, Romania, Polonia e Irlanda.