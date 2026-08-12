Europei nuoto: Curtis vola in semifinale con il miglior tempo nei 50 dorso donne

12 Ago 2026 - 10:54
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Convincenti e ambiziose le azzurre nei 50 dorso agli Europei di nuoto a Parigi. Le porte della semifinale si spalancano per una super Sara Curtis, ieri storico bronzo nei 100 sl, con il miglior tempo e per la sempre performante Costanza Cocconcelli che conferma tutta la sua polivalenza ed è dodicesima. La 20enne di Savigliano - tesserata per Esercito e CS Roero, allenata alla Virginia University da Todd DeSorbo e in Italia da Thomas Maggiora - nuota in 27"31, controllando anche il passo negli ultimi dieci metri, a ventiquattro centesimi dal suo record europeo di 27"07 registrato in finale al 62esimo Settecolli IP. La ventiquattrenne di Bologna ma da due anni di casa a Firenze - tesserata per Fiamme Gialle ed NC Azzurra 91, seguita da Paolo Palchetti - conclude in 28"03. Niente da fare per Federica Toma (Carabinieri/In Sport Rane Rosse) diciannovesima in 28"61.

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