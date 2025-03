Euroindoor, gioia Iapichino: "Ora ho battuto anche mia madre..."

"Sono infinitamente morta, sto per svenire, è stata una gara difficile e veloce. Ma è stato bellissismo, ci ho creduto fino in fondo, volevo andare lì e spaccare tutto". Non sta nella pelle Larissa Iapichino dopo aver conquistato la medaglia d'oro nel lungo ai Europei indoor di atletica in Olanda: primo titolo senior dopo i successi nelle giovanili e l'argento al coperto due anni fa. "Sono fiera di me stessa - aggiunge l'azzurra ai microfoni della Rai - Oggi c'era prendere la medaglia e ci ho creduto fino in fondo in quella più bella. Tua mamma Fiona May era contenta? L'ho battuta, ho vinto il titolo con 3 centimetri in più... Dedico l'oro a tutti quelli che sono resilienti in quello che fanno, come ho fatto io, mi sono rialzata e non ho smesso mai di provarci".