Equitazione: in Italia arriva il Longines Versilia Horse Show

Arriva in Italia il Longines Versilia Horse Show, il nuovo concorso ippico internazionale di salto ostacoli di massimo livello (CSI4*) in programma in Italia. La manifestazione, che si terrà dal 9 all'11 maggio nel Parco Bussoladomani a Lido di Camaiore, è stato ideato e organizzato da Italian Champions Tour in compartecipazione con la Fise, Verona fiere e Sport e Salute, con il sostegno del Ministero dello Sport e di Longines, con Giorgio Armani in qualità di main partner e il patrocinio della provincia di Lucca e del Comune di Camaiore. "Un evento eccezione e ambizioso" comincia Marco Di Paola, presidente FISE. Presenti poi alla conferenza anche Valeria Panzironi, direttrice strategie, progetti, sviluppo e shared services di Sport e Salute, e Flavio Siniscalchi, Capo dipartimento per lo Sport. "Questo evento è l'esempio di come pubblico e privato, insieme, possano dare vita a progetti virtuosi - ha detto Panzironi -. Un connubio che si pone a modello e strumento da sviluppare per la promozione dell'attività sportiva, partendo dall'organizzazione di eventi di rilevanza nazionale ed internazionale". Mentre Siniscalchi si è soffermato "sulla promozione del benessere psicofisico attraverso la pratica sportiva" che questo evento interpreta, oltre che sulla ricaduta economica di eventi così. Guido Grimaldi, socio fondatore di Italian Champions Tour invece, ha prima ringraziato Abodi per il sostegno all'evento e sottolineato come la manifestazione "sia la realizzazione di un sogno, frutto di un'idea e di un ragionamento sviluppati insieme a Riccardo Boricchi che è il cuore di Italian Champions Tour e di questo evento internazionale che ci sembrava impossibile realizzare ma che invece è diventata una splendida realtà".