Equitazione: Champions Tour, Camilli trionfa a Città del Messico

Si chiude con una vittoria la trasferta in Messico per Emanuele Camilli in gara nella seconda tappa del Longines Global Champions Tour 2025. Nella notte il cavaliere azzurro ha infatti vinto il Gran Premio del CSI5 di Mexico City in sella a Chacco's Girlstar grazie ad una prestazione di altissimo livello: doppio percorso netto e tempo, in barrage, di 42.99 secondi, nettamente migliore di quello della tedesca Jörne Sprehe, al secondo posto su Sprehe Hot Easy (0/0; 43.31). Camilli e la sua saura di 13 anni, sempre più competitiva ai massimi livelli, sono scesi in campo per ultimi nel barrage a 9 (40 partenti nel GP con percorso da 1 e 60) ed hanno subito 'attaccato' i nove ostacoli del secondo e decisivo percorso con la chiara intenzione di vincere, cosa che gli è riuscita perfettamente portando a termine una prova impeccabile per velocità e precisione.