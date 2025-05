Equitazione: al via Italia Polo Challenge a Piazza di Siena

Non è un caso che il polo sia definito da secoli "lo sport dei re", perché proprio dai reali, in particolare quelli britannici, è stato celebrato, praticato e raccontato. Ma oggi il polo è anche business, spettacolo, docu-serie, e una passione globale che unisce tradizione e modernità cambiando pelle e proponendosi in stile pop. Il campo da polo resta una passerella elegante e impetuosa, dove ogni partita è un rituale, ogni cavallo un atleta e ogni giocatore un interprete di un'arte millenaria. Un'aristocrazia sportiva che non conosce confini e piace da impazzire a Roma e ai romani. Da giovedì sera fino a sabato (dalle 20.15), quando andranno in scena le finali, tre partite al giorno di altissimo livello per un altro giro di sold out. C'è da giurarci.