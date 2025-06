Edizione record per il BAM!: a Villa Contarini migliaia di viaggiatori in bicicletta da tutta Europa.

Si è conclusa con un’affluenza oltre le aspettative l’undicesima edizione di BAM! – Bicycle Adventure Meeting, il grande raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta. Dal 6 all’8 giugno, il parco di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD) ha accolto migliaia di appassionati provenienti da tutta Europa. L’edizione 2025 è stata la più grande di sempre, con oltre 10.000 ingressi registrati. Viaggiatori da tutta Europa si sono ritrovati per tre giorni a condividere storie, pedalare, partecipare a workshop e ascoltare

musica, dando vita a un vero e proprio festival culturale vissuto in bicicletta.



A rendere BAM! unico non sono però i numeri, ma la qualità dei suoi partecipanti: dalla prima edizione, infatti, la quasi totalità dei viaggiatori arriva pedalando, spesso partendo settimane prima e attraversando l’Italia e l’Europa. La somma dei chilometri percorsi è notevole: nell’edizione precedente sono stati calcolati oltre 400.000 chilometri, dato ampiamente superato quest’anno. Questo contribuisce non solo alla sostenibilità dell’evento, ma genera anche innumerevoli storie ed esperienze, creando un’energia speciale e promuovendo la conoscenza e lo sviluppo turistico del territorio. BAM! non è quindi solo un raduno, ma un’opportunità concreta per la promozione del cicloturismo e della mobilità sostenibile, con i partecipanti che spesso fanno dell’evento il punto d’arrivo di viaggi che attraversano borghi e paesaggi locali. I partecipanti sono arrivati quest’anno da ogni angolo d’Europa, ma anche da Canada, USA, Cina e Corea, a conferma del forte richiamo internazionale di BAM!, che si

configura sempre più come una comunità globale di appassionati.



BAM! si conferma così un evento unico, un mix tra festival culturale, raduno e kermesse musicale, con un programma, ricco e originale, che ha offerto oltre 100 eventi gratuiti, tra incontri con grandi viaggiatori, laboratori pratici di ogni genere, come per esempio meccanica di emergenza, disegno, raccolta di erbe e cartografia, pedalate tematiche (come la "Garbage Ride" per la raccolta dei rifiuti lungo il Brenta o la "Brompton Ride" con le bici pieghevoli), concerti sotto le stelle con artisti come Balkan Bazar e DJ Aladyn, e il suggestivo CicloCinema alimentato a pedali. Non sono mancati ospiti inaspettati come il funambolo-filosofo Andrea Loreni e il collettivo Betula, che hanno ampliato la visione dell’esplorazione e della connessione con la natura.



L’evento, patrocinato dalla Regione Veneto, ha valorizzato il territorio, trasformando Villa Contarini, crocevia di numerose ciclovie, in una capitale del viaggio in bici per tre giorni. “Ancora una volta BAM! ci ha sorpreso e sono stati 3 giorni di festival magnifici, in una località perfetta, che negli anni potrebbe diventare un punto di riferimento permanente per il viaggio in bicicletta. I partecipanti, italiani e stranieri, non solo hanno partecipato a un grande evento pensato per loro, ma hanno anche goduto della facilità con cui si pedala in Veneto, tra città, montagne e fiumi”, spiega Eleonora Bujatti di 3Parentesi, co-fondatrice di BAM!. L’evento è patrocinato dalla Regione Veneto e organizzato da 3parentesi.