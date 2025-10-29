Downhill Skiers: arriva il film Red Bull che racconta la velocità estrema dello sci

Come già in Streif, il regista Gerald Salmina dimostra una particolare dimestichezza col racconto del grande sci, firmando una pellicola di gusto cinematografico, caratterizzata da straordinaria intensità visiva ed emotiva, capace di scavare nell’animo di chi sfida la montagna a oltre 150 km/h. “La fiducia degli atleti è stata fondamentale – dice Salmina – senza di essa non avremmo potuto mostrare la loro vera umanità. La nostra più grande ricompensa è vedere il pubblico commuoversi e lasciarsi ispirare, proprio come gli sciatori, che non hanno remore a convivere con le loro paure e anzi le affrontano in pista.” Prima dell’uscita ufficiale, il film è stato presentato in una tournée nazionale in Austria, con tappe a St. Pölten, Linz, Salisburgo, Bruck/Zell am See, Klagenfurt, Graz, Innsbruck, alla presenza di Gerald Salmina e di ospiti speciali del mondo dello sci. Non sono mancate le anteprime italiane, a Bolzano, Bressanone e Merano, con la partecipazione di alcuni protagonisti del film. Downhill Skiers – Ain’t No Mountain Steep Enough è una dichiarazione d’amore al brivido, alla resilienza e alla voglia di spingersi sempre oltre i propri limiti. Un viaggio dentro la mente e il cuore dei più grandi discesisti del mondo, dove la velocità incontra il coraggio, e la paura diventa forza.