Doping, Tortu: "Spionaggio contro Jacobs? Io totalmente estraneo"

In merito ad un articolo pubblicato oggi su Il Fatto Quotidiano sul fratello Giacomo, il campione olimpico di Tokyo Filippo Tortu dichiara "di aver appreso la notizia dagli organi di informazione. Confida che i fatti siano chiariti al più presto e che il suo nome non sia associato a eventi da cui è totalmente estraneo". Secondo il quotidiano in edicola oggi, Giacomo Tortu si sarebbe rivolto alla società di sicurezza e investigazioni Equalize, oggetto di una inchiesta giudiziaria per accesso illecito a banche dati istituzionali, per ottenere informazioni su un sospetto uso di doping da parte di Marcell Jacobs. Sempre secondo il Fatto Quotidiano questa richiesta di informazioni sarebbe stata avanzata nel settembre 2020 (quindi un anno prima delle Olimpiadi di Tokyo) ed era inerente all'acquisizione di risultati delle analisi del sangue di Jacobs. Dalle carte emergerebbe, infine, che il fratello di Tortu avrebbe chiesto di poter visionare le comunicazioni private tra il campione olimpico dei 100metri a Tokyo e il suo staff.