Doping: Binaghi: "Udienza Sinner? Sono ottimista, giustizia trionferà"

"Ho grande fiducia nel Tas, ritengo già una punizione eccessiva il fatto che Jannik continui tuttora a giocare con questa problematica che lo affligge e non gli ha permesso non tanto di vincere il Roland Garros o Wimbledon ma di godersi appieno di essere diventato numero uno al mondo per la prima volta nella storia del tennis italiano, che è sempre stato il suo sogno principale, e tutti i grandi trionfi di quest'anno. Penso sia già parte lesa di tutto questo procedimento". Lo ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento proiettandosi sull'udienza del 16 e 17 aprile di Jannik Sinner davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport per il caso Clostebol. "Io sono ottimista, credo che la giustizia trionferà, anche la Wada se n'è accorta tanto che ha già annunciato di voler cambiare quella regola per cui Jannik oggi deve fare questo ultimo step - ha concluso - Ci vuole un giudizio sensato e ragionevole, Jannik è stato vittima di un incidente".