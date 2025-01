Difesa, Invictus Games: consegnato Tricolore e presentato Team Italia

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha espresso il proprio orgoglio e si è detto onorato di presiedere alla cerimonia di presentazione del Team Italia che rappresenterà la nazione alla settima edizione degli Invictus Games. In particolare, nel rivolgersi agli atleti, il Generale Portolano ha ribadito che potranno contare sempre sul supporto della grande famiglia della Difesa che non lascia indietro nessuno e ha evidenziato che attraverso la loro testimonianza insegnano che la disabilità non è mai un limite ma una prova da affrontare e vincere e un'opportunità di crescita umana. Ha poi aggiunto che loro rappresentano a pieno i valori che caratterizzano l`agire e l`essere del personale della Difesa.