DERISA A GIOCHI PARIGI, AUSTRALIANA RAYGUN LASCIA LA BREAKDANCE

Derisa sui social in tutto il mondo dopo aver gareggiato nel breakdance alle Olimpiadi di Parigi, l'australiana Rachel 'Raygun' Gunn ha annunciato che lascerà l'agonismo, dicendosi ancora sconvolta dall'ondata di reazioni per lo più negative alla sua prestazione alle Olimpiadi di Parigi. 'Raygun, docente universitaria di 37 anni, è stata ridicolizzata da alcuni e acclamata da altri per la sua originale performance ai Giochi, dove non è riuscita a vincere nessuno dei suoi tre scontri diretti con le altre B-Girl. Le mosse di Raygun, che tra l'altro ha imitato i salti di un canguro, e la tuta verde che indossava invece di abiti alla moda urbana, sono stati parodiati in tutto il mondo, anche dal conduttore televisivo americano Jimmy Fallon. L'atleta è stata oggetto di critiche e derisioni ancora più virulente online. Di fronte alle reazioni che ha definito "davvero sconvolgenti", "non parteciperò più alle competizioni", ha annunciato ad una radio australiana. "Mi stavo preparando per continuare a gareggiare, ma ora mi sembra davvero difficile". Con quel livello di attenzione, le persone che filmano la sua performance e la pubblicano online "non sarebbe proprio la stessa esperienza", ha detto. Gunn aveva ricevuto il sostegno del Comitato olimpico australiano, dagli atleti connazionali e anche del primo ministro, mentre a settembre la World Dancesport Federation (Wdsf) l'aveva nominata 'migliore breaker del mondo'.