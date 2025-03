Debutta Adamello Ski Raid Experience: sulle orme dei big, senza l'assillo del cronometro

Un format diverso, dedicato agli appassionati, agli escursionisti e agli amatori che non amano fare i conti con il cronometro, ma che, al tempo stesso, non voglio rinunciare a concedersi una giornata in montagna in sicurezza, nello scenario di una delle manifestazioni di cartello dello sci alpinismo.

Nasce così Adamello Ski Raid Experience, la grande novità legata alla 9ª edizione dell’Adamello Ski Raid, in calendario sabato 5 aprile.

L'escursione è riservata a partecipanti equipaggiati e seguirà parzialmente il tracciato della gara regina.

Il percorso dell’evento Experience avrà uno sviluppo di circa 16 chilometri, presenterà un dislivello in salita attorno ai 600 metri (2.400 metri in discesa) e prevede il superamento di difficoltà alpinistiche.

Le iscrizioni sono disponibili online, consultando la sezione dedicata sul sito della manifestazione www.adamelloskiraid.it, mentre la partenza verrà data al Passo Presena dalle ore 8.30 alle ore 8.45, dopo aver superato la spunta Artva.

Il tracciato prevede la discesa al lago Mandrone, seguita dalla risalita al Passo Tre Denti, dove verrà fatta la spunta dei partecipanti e verrà consegnato un bracciale, che darà diritto al ritiro del gadget della manifestazione, un capo tecnico griffato Montura. A seguire, quindi, ci sarà la discesa dal ghiacciaio del Pisganino, fino a raggiungere il palazzetto di Ponte di Legno, dove si terrà il pranzo assieme ai partecipanti all’Adamello Ski Raid.

Gli organizzatori fanno presente che, in caso di condizioni meteo sfavorevoli, l’evento potrà essere posticipato di 24 ore. La quota d’iscrizione, fissata in 70 euro, è comprensiva di biglietto di risalita dal Passo del Tonale al Passo Presena, colazione al Rifugio Mandrone, pranzo post gara al palazzetto di Ponte di Legno, biglietto di risalita da Ponte di Legno al Passo del Tonale (per il rientro pomeridiano) e gadget, riservato a quanti saranno transitati dal Passo Tre Denti.

Alle 6 del mattino, sempre di sabato 5 aprile, scatterà l’edizione numero 9 dell’Adamello Ski Raid, con partenza (da località Tonalina) e arrivo a Ponte di Legno. Grazie alle buone condizioni di innevamento, gli organizzatori riproporranno il tracciato dell’edizione di due anni fa, con Cima Venerocolo, da dove si può ammirare la suggestiva parete nord dell’Adamello, e gli altri passaggi caratteristici a Cresta Croce, al Passo Tre Denti e al ghiacciaio del Pisgnanino, a precedere la discesa finale verso il centro di Ponte di Legno. Il percorso avrà uno sviluppo di 39 chilometri e presenterà un dislivello positivo di 3.115 metri, mentre i metri di dislivello negativo saranno 3455.