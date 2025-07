Dash to Cortina fa tappa a Bormio: sport, inclusione e solidarietà verso il Passo dello Stelvio

La partenza da Bormio sarà caratterizzata da una clima di festa tra bandiere, musica, un’area ristoro, così come lo spazio per i saluti istituzionali. Sarà il simbolico taglio del nastro, assieme alle autorità locali, a sancire l’inizio dell’avventura su due ruote alla volta di un simbolo del ciclismo. Saranno presenti anche due testimonial d’eccezione, due atleti speciali e dal cuore grande: il triatleta tre volte campione europeo Giulio Molinari, fin dall’inizio al fianco di Dash to, e Alessandro Fabian, anche lui triatleta italiano con un lunghissimo palmarès di vittorie, molto attivo per il progetto Dash to e che seguirà l’intera tappa. Per questa giornata speciale, a loro si aggiungerà anche il valtellinese Nicolò Canclini, scialpinista della Nazionale Italiana.