Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Danza sportiva, 1700 atleti in gara agli Internazionali a Roma

30 Set 2025 - 13:13

I riflettori della danza sportiva mondiale si accendono su Roma. Dal 3 al 5 ottobre prossimi, il PalaTiziano ospiterà 1700 atleti di 47 Paesi per gli Internazionali, organizzati dalla Federazione italiana danza sportiva e sport musicali (Fidesm), quarta tappa del circuito GrandSlam della World dancesport federation (Wdsf). Saranno invece 600 gli italiani al via e si sfideranno nelle discipline Latin e Standard e non solo perché nel programma ci sarà spazio anche al Campionato europeo ten dance adult e al Campionato europeo pd latin adult. "Si percepisce lo spirito di squadra, la passione, la determinazione e la consapevolezza che abbiamo in questo momento - le parole del n.1 del Coni, Luciano Buonfiglio, in collegamento alla presentazione dell'evento -. Non a caso, Laura Lunetta è stata la prima presidente federale donna. Il nostro mondo ha necessità di professionalità e dobbiamo essere rappresentati in tutti gli organismi internazionali". "Portare a Roma questa tappa è un riconoscimento importante per l'Italia e per la nostra federazione. È la città stessa, con la sua storia, la sua bellezza e la sua energia, a rendere unico questo appuntamento", ha affermato Lunetta. "Siamo contenti che il Pala Tiziano diventi il centro mondiale della danza sportiva - ha concluso l'assessore ai Grandi eventi, turismo, moda e sport di Roma, Alessandro Onorato -. Questa scelta è la conferma di come Roma non sia più la città delle occasioni perse ma una metropoli internazionale in continua crescita". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

01:47
Il ritorno dei campioni

Il ritorno dei campioni

04:09
DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

04:55
DICH DE GIORGI ARRIVO FIUMICINO DICH

De Giorgi: "Segreti non ce ne sono, è un progetto partito nel 2021""

01:14
Pogacar show: è campione

Pogacar senza rivali: è campione del Mondo

01:16
Sinner va in semifinale

Tennis, Sinner" in semifinale a Pechino

01:40
Italvolley da sogno

Italvolley da sogno: è campione del Mondo

02:59
ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

01:20
Verso Milano-Cortina

Verso Milano-Cortina

01:58
DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

01:20
Sinner "trita" Cilic

Sinner "trita" Cilic

01:56
NEW DICH GARGIULO POST BELGIO DICH

Gargiulo: "Essere tra le prime 4 del mondo è un'emozione fortissima"

02:12
MCH GIANNELLI (VOLLEY) VISITA MURALES A MANILA MCH

Simone Giannelli visita a Manila il murale a lui dedicato

01:02
DICH RUSSO OK

Italvolley, Russo "Abbiamo avuto l'aggressività giusta"

01:17
DICH GIANNELLI PER SITO DICH

Italvolley, Giannelli: "Essere ancora tra le prime 4 grande soddisfazione"

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

I più visti di Altri Sport

Sandro Dias scrive la storia: si lancia con lo skate da un edificio di 22 piani FOTO

DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

DICH DE GIORGI ARRIVO FIUMICINO DICH

De Giorgi: "Segreti non ce ne sono, è un progetto partito nel 2021""

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:10
Basket, Serie A: Lotus nuovo official timekeeper della Lega
14:51
Milano-Cortina, Malagò: "Su russi e bielorussi condivido le scelte del CIO"
13:13
Danza sportiva, 1700 atleti in gara agli Internazionali a Roma
12:13
Sci di fondo, squadra olimpica degli Azzurri in raduno a Feltre
11:27
Univela, ecco i risultati del Trofeo Claudio 2025