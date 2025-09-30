Logo SportMediaset
Basket, coach Trento: "Esordio complicato in EuroCup contro Bourg"

30 Set 2025 - 17:30

"Domani affronteremo Bourg, una squadra fisica e molto aggressiva su entrambi i lati del campo. Hanno nel loro playmaker Darius McGhee un giocatore di grande leadership e con tanti punti nelle mani e possono contare su elementi di taglia come Mokoka, Lindo, Gach e Kokila. Dalla panchina, inoltre, portano energia e giocatori con grande esperienza europea. Per noi sarà una partita complicata che ci insegnerà molto: abbiamo bisogno di accumulare esperienza e di continuare a giocare insieme per cementare questo gruppo e diventare una squadra solida e affidabile nel minor tempo possibile". Lo ha detto Fabio Bongi, assistant coach di Dolomiti Energia Trentino, alla vigilia del debutto casalingo in EuroCup contro i francesi del Bourg-en-Bresse. Palla due alle 20 con diretta tv su Sky Sport Basket. "Abbiamo terminato la preseason e ora davanti a noi c'è finalmente la regular season - ha aggiunto il play bianconero DJ Steward - Non vedo l'ora di giocare la prima partita in casa davanti ai nostri tifosi: sono sicuro che ci daranno tantissima energia. Affronteremo Bourg, una squadra davvero forte e composta da grandi giocatori, sono felice di fare il nostro esordio stagionale in EuroCup. Stiamo preparando bene la sfida di mercoledì e siamo pronti a dare tutto in campo, giocando al massimo per provare a prenderci la prima vittoria davanti al nostro pubblico". 

