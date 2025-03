Dal 1° al 5 aprile tornano in Val di Fassa i Campionati italiani assoluti di sci alpino

A distanza di 12 anni dall’ultima volta tornano in Trentino e più precisamente in Val di Fassa i Campionati italiani assoluti di sci alpino. Nel 2013 fu un’edizione particolare e suggestiva, anche perché lo slalom speciale si svolse in notturna prima di Capodanno con vittorie di Manfred Mölgg ed Irene Curtoni, mentre le altre gare fra marzo e aprile videro imporsi Davide Simoncelli ed Elena Curtoni nel gigante, Paolo Pangrazzi e Daniela Merighetti in discesa, Dominik Paris e Verena Stuffer in superG. Atleti che hanno fatto la storia dello sci azzurro, alcuni dei quali (Elena e Dominik) ancora in attività e intenzionati a lasciare il segno anche in Val di Fassa.

Per la valle ladina, i suoi sci club e la realtà turistica ed economica, gli Assoluti rappresentano una grande opportunità che premia anni di sensibilità nei confronti del mondo agonistico, basti pensare che dal 2006 è sede fissa degli allenamenti delle nazionali italiane grazie al progetto “Piste Azzurre”, ma pure di altri team stranieri, e grazie ai sodalizi territoriali sono state organizzate oltre 30 edizioni di eventi di Coppa Europa, i Mondiali Junior nel 2019 e persino ospitato le gare di sci alpino delle Universiadi 2013, oltre ad una lunga serie di Campionati italiani giovanili.

Le date da segnare in rosso nel calendario per l’edizione 2025 sono quelle comprese fra martedì 1 aprile e sabato 5 aprile, quando la società organizzatrice FassActive, che già in passato aveva curato la regia di un evento di Coppa Europa, sarà in prima linea assieme all’Apt Val di Fassa e alla società Val di Fassa Grandi Eventi. Le sedi delle gare saranno quelle della Ski Area San Pellegrino per le discipline veloci e Ski Area Alpe di Lusia per quelle tecniche.

Il programma dettagliato, che come sempre è soggetto alle discrezionalità legate al meteo, prevede le prove di discesa sulla pista La VolatA di Passo San Pellegrino martedì 1 aprile, quindi il giorno successivo si assegneranno le medaglie di downhill. Giovedì 3 aprile saranno due i campi di gara coinvolti, il superG maschile sulla pista La VolatA a San Pellegrino e il gigante femminile sulla pista Mediolanum all’Alpe di Lusia. Inversione di programma venerdì 4 aprile con il superG femminile e il gigante maschile. Gran chiusura sabato 5 aprile con i due slalom speciale maschile e femminile sulla pista Piavac all’Alpe di Lusia.

Protagonisti in gara? È ancora presto per avere la starting list, anche perché si stanno ancora disputando le finali di Coppa del Mondo, ma sicuramente qualche atleta di punta e tanti giovani interessanti indosseranno il pettorale nell’evento trentino. Statistiche alla mano i campioni uscenti che cercheranno di riconfermare il titolo, ad eccezione della povera Matilde Lorenzi, che dodici mesi fa conquistò la medaglia d’oro in superG, sia assoluta sia giovani, sono la gardenese Nicol Delago e il fuoriclasse della Val d’Ultimo Dominik Paris, che dominò la discesa libera, Guglielmo Bosca nel superG, la strepitosa Federica Brignone e il trentino Luca De Aliprandini nello slalom gigante, quindi la bresciana, cresciuta agonisticamente in Trentino, Marta Rossetti e il fassano Stefano Gross nello slalom speciale. Per il campione di San Giovanni di Fassa è previsto un saluto speciale, visto che per lui saranno gli ultimi Campionati italiani assoluti, avendo annunciato il ritiro dopo una carriera di rilievo, impreziosita da una vittoria in Coppa del Mondo ad Adelboden 2015 e ben 12 podi nel massimo circuito, ma anche da un quarto posto un po’ amaro alle Olimpiadi di Sochi 2014 e tre top ten ai Campionati mondiali.