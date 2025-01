Da domani c'è l'Italia Polo Challenge a Courmayeur

Il sogno del mondo del polo rimane sempre quello di un posto nel programma delle Olimpiadi Invernali. Intanto c'è una splendida prima volta, per inaugurare la quinta stagione di Italia Polo Challenge. Sarà Courmayeur a ospitare, da domani a sabato 18 gennaio, la prima tappa del circuito di arena polo promosso e organizzato da 'The Chukker Company' con il patrocinio dalla Federazione Italiana Sport Equestri: una location nuova e affascinante per Italia Polo Challenge, con il polo alle pendici del Monte Bianco - l'arena di gioco è stata allestita al campo sportivo di Entrèves - per ospitare 15 giocatori provenienti da 6 nazioni (Italia, Francia, Argentina, Messico, Perù, Svizzera) che formeranno le cinque squadre pronte a sfidarsi in partite tre contro tre. Il circuito è stato ideato da Patricio 'Pato' Rattagan, giocatore argentino che da tanti anni vive in Italia (dove ha vinto 3 scudetti con il team Battistoni La Castelluccia) che ha dato vita a un appuntamento tra i più prestigiosi nel panorama degli sport equestri in Italia: "A differenza del polo tradizionale, giocato su campi più grandi con squadre composte da quattro giocatori, l'arena polo si svolge su campi di dimensioni ridotte e con squadre formate da tre giocatori", racconta Rattagan, sottolineando che questa scelta è stata fatta "proprio per rendere il polo sempre più alla portata di tutti. Il campo sulla neve è altamente spettacolare e perfettamente battuto per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cavalli e dei giocatori". Ad aprire l'Italia Polo Challenge 2025 sarà la tradizionale sfilata delle cinque squadre, in programma domani: una parata che partirà da piazza Brocherel e arriverà al Jardin de l'Ange, alla presenza tra gli altri del sindaco di Courmayeur Roberto Rota e del responsabile del Dipartimento Polo della Fise Alessandro Giachetti. Un evento pensato per avvicinare il pubblico al mondo del polo, offrendo un momento di festa e spettacolo che anticipa l'inizio della competizione. A proposito delle quale è prevista un'elegante lounge cocktail bar allestita a bordo campo che ospiterà la parte glamour dell'evento, offrendo un'esperienza esclusiva mentre si segue lo spettacolo delle partite di quello che viene definito 'rugby a cavallo'.