Abodi: "Sereni su natura privatistica Fondazione Milano-Cortina"

"Rispetto certamente le posizioni, sono autorità ma c'è serenità nel percorso. Da parte nostra abbiamo studiato e abbiamo preso spunto dalla norma che già stabiliva la natura privatistica della Fondazione. Che è determinata dalla totalità delle risorse private che vengono gestite dalla Fondazione stessa. E non è un caso che le risorse pubbliche vengano gestite da un commissario di Governo". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine della settima Conferenza nazionale sulle dipendenze in corso al centro congressi dell'Auditorium della Tecnica di Roma, in merito alla decisione del ricorso del Gip alla Consulta sul decreto del governo che ha reso privata la Fondazione Milano-Cortina.