Curling, Kioti National: l'Italia si ferma ai quarti di finale

Il KIOTI National, terzo torneo del Grand Slam of Curling della stagione, è entrato nella propria fase cruciale, quella a eliminazione diretta. A essa ha guadagnato accesso la squadra italiana maschile, composta da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle). Il quartetto è seguito in loco dall'allenatore Ryan Fry. Gli azzurri, dopo aver superato il round robin con un bilancio di due vittorie e altrettante sconfitte, si sono cimentati nel match di quarti di finale contro gli scozzesi del Team Whyte. Botta e risposta nei primi due end, con doppia marcatura per parte. Dopo una mano nulla, gli scozzesi hanno fatto la differenza nel cuore del match, mettendo a referto due punti sia nel terzo che nel quinto parziale. Nel mezzo, la compagine tricolore ne ha raccolto uno solo, ritrovandosi sotto 3-6. Nel finale, Whyte e compagni hanno gestito il vantaggio e la squadra italiana si è alfine inchinata 4-6. Il prossimo Grand Slam of Curling - il Masters - si disputerà a Guelph, in Ontario, dal 14 al 19 gennaio.